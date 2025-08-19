сегодня в 09:52

Новый детский сад на ул Спартаковской в Королеве примет малышей 1 сентября

Глава наукограда Игорь Трифонов проверил готовность нового детского сада на улице Спартаковской, который вошел в состав образовательного комплекса городской гимназии «Российская школа». Уже совсем скоро он примет первых воспитанников. Учреждение полностью укомплектовано персоналом и оснащено всем необходимым для комфортного пребывания детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для детей здесь предусмотрены групповые, кружковые и универсальные залы, кабинеты для занятий, пищеблок с кухней полного цикла, а также медицинский блок, процедурная и методические кабинеты. Особое впечатление произвел пищеблок — он оснащен новейшим оборудованием, соответствующим всем санитарным нормативам.

Современное оснащение и профессиональный коллектив помогут малышам расти здоровыми, развиваться и получать качественное дошкольное образование.

Малышей новый детский сад примет 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.