Новый детсад на 350 мест появился в столичном районе Внуково

В районе Внуково Новомосковского административного округа появился детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников. Дошкольное учреждение входит в состав жилого комплекса «Рассказово», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Строительство объекта, расположенного между Киевским и Боровским шоссе в 7 км от МКАД уже завершено. Застройщик получил разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию.

«При создании общей стилистики жилого комплекса за основу взят классический архитектурный стиль 40–50-х годов XX века. Здание дошкольного учреждения, расположенное на западной границе комплекса, гармонично вписывается в стилистику района. По договору участия с застройщиком детский сад площадью более 6 тыс. кв. м будет передан в городскую систему образования», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Трехэтажное здание выполнено в виде многоугольной формы, фасад украсили чередующимися цветными полосками, которые дополняются арками и карнизами.

В дошкольном учреждении размещены 14 групповых ячеек, медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла, а также залы для развивающих занятий, музыкальных уроков и для занятий физкультурой.

«Детский сад построен за 2 года на земельном участке площадью 1,1 га. За это время, согласно утвержденной программе проверок, инспекторы комитета государственного строительного надзора города Москвы провели 10 контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых оценивалось качество работ и материалов», — отметил председатель надзорного ведомства Антон Слободчиков.

Итоговая проверка здания показала, что оно соответствует всем установленным нормам. На основе этой проверки застройщик получил разрешение вводить новый детский сад в работу.