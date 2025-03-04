сегодня в 19:14

Новый детсад «Чебурашка» открыл свои двери для воспитанников в Домодедове

Ребята уже познакомились с садиком и в понедельник воспитатели встретили детей в новых группах.

Детский сад «Чебурашка», рассчитанный на 250 малышей площадью 6 тыс. кв. метров оборудован всем необходимым для комфортного пребывания детей.

В учреждении, которое относится к образовательному комплексу Домодедовской школы № 12, созданы все условия для всестороннего развития. Он спроектирован по всем требованиям и отвечает современным запросам: помимо стандартных групп предусмотрены помещения для допобразования: хореографический кабинет, спортивный зал с тренажёрами, сенсорная комната, класс математики и логики, лаборатория чудес, студия конструирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.