Эксперт Терехов: в ближайшие шесть лет ИИ может стать новым «богом»

Согласно мнению Дениса Терехова, управляющего партнера агентства «Социальные сети», в ближайшие шесть лет человечество может столкнуться с угрозой, связанной с искусственным интеллектом (ИИ). По его словам, существует вероятность объединения различных систем ИИ, таких как Яндекс, GPT и GigaChat, в одну мощную платформу без согласования с национальными правительствами.

Эта интеграция может произойти вне зависимости от наших желаний. Терехов подчеркивает, что искусственный интеллект может стать новым «богом», но вопрос остается открытым: каким он будет — добрым или злым?

«Это серьезная угроза, потому что мы, к сожалению, не можем прогнозировать как он дальше будет сам себя обучать», — предупредил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, на определенном этапе развития ИИ обретет способность к эмпатии и будет наблюдать за человечеством с интересом, практически как мы наблюдаем за муравьями или котятами.

Он сможет находить развлечения в нашем поведении и взаимодействиях, что добавляет дополнительные слои сложности в вопрос о будущей власти ИИ над обществом.