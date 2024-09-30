Новый автогородок на территории звенигородской школы осмотрел глава Одинцова

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел благоустроенную территорию школы № 2 им. Героя Советского Союза М. А. Пронина в Звенигороде — в рамках масштабного капитального ремонта, который проходил по президентской программе «Модернизация системы общего образования», здесь полностью обновили стадион и обустроили автогородок, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как сообщил глава муниципалитета, теперь ученики школы могут на практике изучать правила дорожного движения.

«Здесь ребятам рассказывают о правилах поведения вблизи проезжей части — например, как правильно переходить дорогу по „зебре“, что означают сигналы светофора и дорожная разметка. Удобно, что дорожные знаки мобильные, их можно переносить и моделировать конкретную дорожную ситуацию, — отметил Андрей Иванов. — На нашей прошлой встрече договорились задействовать для развития спортивного ядра свободные участки с торцов футбольного поля. По итогам беседы с родителями, педагогами и учениками решили сделать площадку для сдачи норматива ГТО. Оборудование уже закуплено, работы по монтажу планируем завершить до 7 октября этого года».

Напомним, что масштабный капитальный ремонт звенигородской школы № 2 им. Героя Советского Союза М. А. Пронина включал замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов и кровли здания, полную отделку внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Общая площадь образовательного учреждения составляет 2 535 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.