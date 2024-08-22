Новые тротуар и дорога вскоре появятся в Зарайске на одной из исторических улиц

На улице Первомайской в Зарайске полным ходом продолжаются ремонтные работы: обновится тротуар и автомобильная дорога. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместо разбитого асфальта на тротуарах, на площади 3 520 кв. м появится плитка, а старые бордюры заменят на новые. Сейчас ведется демонтаж и подготовка основания.

Асфальтовое покрытие будет заменено на автомобильной дороге протяженностью 800 м и общей площадью 9 900 кв. м. Уже выполнена фрезеровка изношенного полотна и подъем колодцев на участке.

«Любые ремонтные работы — это не только временные неудобства, но и определенные вопросы, которые возникают у жителей. В частности, у тех, кто проживает на данной территории. На встрече обсудили и разобрали то, что волнует людей, разъяснили сроки и детали работ», — прокомментировал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.