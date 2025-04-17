Новые тарифы ОСАГО для мотоциклистов: как изменится стоимость страховки

Центробанк ввел новые коэффициенты расчета ОСАГО, которые изменят цену страховки в зависимости от стажа водителя и мощности транспортного средства, пишет «Парламентская газета» .

С 17 апреля 2025 года недели владельцы мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов столкнутся с пересмотром стоимости страховых полисов.

Основная причина изменений — статистика аварийности. По данным Российского союза автостраховщиков, ущерб от ДТП с участием мототранспорта за последние годы вырос на треть. Как поясняют эксперты, прежняя система не учитывала специфику двухколесных транспортных средств — при меньшей мощности они чаще попадают в аварии.

Теперь страховщики будут применять отдельные таблицы коэффициентов. Максимальный рост стоимости полисов ограничен 20% — такой потолок установил Центробанк еще в январе. При этом опытные мотоциклисты со стажем более пяти лет, напротив, смогут рассчитывать на понижающие коэффициенты.

Для владельцев легковых автомобилей правила расчета ОСАГО остаются прежними. Изменения также коснулись общественного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев, для которых тарифный коридор расширен на 11,5%.

Эксперты отмечают, что новая система сделает расчет страховки более справедливым, лучше отражая реальные риски разных категорий водителей. Новичкам придется платить больше, что соответствует их повышенной аварийности, тогда как опытные байкеры получат возможность сэкономить.