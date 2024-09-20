Новые световые инсталляции появились в парке Серпухова

Принарский парк, давно ставший любимым местом отдыха для жителей и гостей Серпухова, недавно обновился ландшафтным арт-объектом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На центральной площади теперь красуются слова «Вера, надежда и любовь», превращая это место в настоящий символ глубоких человеческих ценностей.

Инсталляция идеально вписывается в уникальную атмосферу парка, став её ярким украшением. В Днем она притягивает внимание, предлагая жителям и гостям города отличный фон для фотографий. Когда же наступает вечер, она служит источником дополнительного света, делая пребывание в парке еще более комфортным и безопасным.

Принарский парк известен не только как прекрасное место для прогулок и отдыха среди природы, но и как место с богатой историей и культурой. Здесь расположен памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским, которые почитаются как покровители семьи, брака и верности. Этот памятник, как и новая инсталляция с надписью «Вера, надежда и любовь», напоминает посетителям о вечных человеческих ценностях, о том, что в жизни каждого человека должно быть место истинной вере, непоколебимой надежде и безусловной любви.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.