Новые рабочие места появятся для студентов благодаря соглашению в Подмосковье

На торжественном мероприятии в Российском государственном университете народного хозяйства имени В. И. Вернадского, посвященном началу учебного года, состоялось подписание соглашения о взаимодействии университета и центра занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Документ подписали директор центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова и ректор университета народного хозяйства Елена Певцова.

Соглашение позволит более точечно и эффективно трудоустраивать студентов и выпускников ВУЗа на лучшие предприятия региона.

Событие не рядовое — подобные соглашения заключаются только с передовыми организациями и предприятиями.

«Сегодня мы сделали еще один шаг на пути к миссии команды Кадрового центра Подмосковья: изменить отношение к труду, потому что труд — это удовольствие», — отметила директор центра занятости Подмосковья.

На подписании соглашения присутствовал сенатор РФ Александр Двойных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.