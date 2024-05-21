Новые рабочие места для молодежи появятся благодаря соглашению в Подмосковье

Директор центра занятости населения Московской области Светлана Скородумова и генеральный директор Серпуховского завода «Металлист» подписали соглашение о взаимодействии. Торжественное мероприятие состоялось на территории Губернского колледжа в Серпухове, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Сегодня для работодателей существует потребность в привлечении молодых специалистов, формировании кадрового резерва, обучении персонала на рабочих местах и в целом выстраивании кадровой политики в своей отрасли. Наша задача — в этом помочь. Средняя зарплата на заводе «Металлист» выше рыночной, что делает его привлекательным местом работы», — отметила директор центра занятости населения Московской области Светлана Скородумова.

Губернский колледж не в первый раз становится площадкой для подписания подобного соглашения. В январе в этих стенах свою подпись на таком документе поставили директор колледжа Александр Лысиков и директор по персоналу ООО «Ратеп-инновации» Сергей Савин.

В ведомстве дополнили, что результаты взаимодействия заметны уже сейчас: студенты 3-4 курса колледжа начинают работать на предприятии по дуальным контрактам, совмещая учебу и трудовую деятельность.Теперь ассортимент рабочих мест для молодых людей расширится за счет вакансий Серпуховского завода «Металлист».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.