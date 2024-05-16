Новые перспективы искусственного интеллекта обсудили в Подмосковье

В Подмосковье прошел круглый стол «Реализация проектов с применением искусственного интеллекта в Московской области», сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Работу круглого стола открыл председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Московской областной думы Гаджиев Олег Петрович. Спикерами мероприятия выступили представители подмосковных министерств, ПАО «Сбербанк России», VK и АО «Нетрис», ООО «Элкод».

Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Илья Гиренко рассказал об ИИ-проектах и оценке эффективности их внедрения в регионе.

«Как показало исследование «Индекс интеллектуальной зрелости» регионов, Московская область занимает лидирующие позиции в России по применению искусственного интеллекта. На сегодняшний день в работе более 30 региональных ИИ-проектов, охватывающих здравоохранение, образование, городскую среду, транспорт и другие сферы. Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году планируем запустить не менее 7 новых проектов. Часть из них в настоящее время находится на стадии разработки и будет завершена к концу года, а часть уже проходит пилотные испытания», — отметил Илья Гиренко.

С августа 2023 года в Подмосковье искусственный интеллект самостоятельно следит за порядком во дворах. В рамках проекта «Чистая территория» нейросеть находит на улицах граффити, смет, листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и другие нарушения. Мониторинг осуществляется через камеры системы «Безопасный регион». ИИ проводит анализ фотографий с камер дважды в сутки. В случае обнаружения нарушения система автоматически генерирует задания на их устранение и контролирует ход исполнения. Под контролем ИИ находится 350 дворовых территорий Московской области. Ежемесячно нейросеть проводит порядка 200 тыс. проверок и за время работы выявила более 28,5 тыс. нарушений.

На портале «Добродел» нейросеть помогает жителям правильно и быстро выбирать категорию сообщения. Робот распознает проблемы по фото или описанию, после чего предлагает подходящую тему. Искусственный интеллект способен определить 265 тематик по вопросам содержания МКД, а также 5 тематик по вопросам содержания дворовых территорий и смодерировать сообщение полностью без участия человека. Для остальных тематик модератору ЦУР нужно только согласиться или не согласиться с решением ИИ.

Илья Гиренко добавил, что для обмена опытом применения современных технологий создан портал «Цифровое Подмосковье». На онлайн-платформе представлено более 100 технологичных разработок, реализованных в 46 регионах РФ.

Также участники круглого стола представили практики успешного применения искусственного интеллекта при мониторинге несанкционированной торговли, утилизации строительных отходов, контроле автобусов перед выходом на рейс, очередей и мусора на остановках общественного транспорта и др.

По итогам круглого стола будет сформулирована резолюция, в которой учтутся все предложения участников мероприятия по дальнейшему развитию и внедрению ИИ-технологий в различные сферы жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев