Новые парки и места для отдыха: какие объекты благоустроят в Петербурге

«В прошлом году мы обустроили более 50 объектов. В нынешнем году сохраним темпы — создадим новые парки, места для отдыха, площадки для прогулок с детьми и занятий спортом», — отметил губернатор.

В частности, планируется создать новый сквер в районе Балтийского вокзала. Кроме того, будет проведена реконструкция Деминского сада, расположенного на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Мельничной улицы. Также будет организовано современное общественное пространство на проспекте Космонавтов, 106.

Продолжится работа над обустройством мест для выгула домашних животных. Новая собачья площадка на улице Орджоникидзе, 50, расположится на достаточном расстоянии от жилой застройки, чтобы не доставлять неудобств жителям, заключил Беглов.