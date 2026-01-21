Новые ограничения против Telegram вводятся в России
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Сенатор Артем Шейкин заявил, что против мессенджера Telegram вводятся новые ограничения. В Роскомнадзоре подтвердили эту информацию, сообщает журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.
По словам сенатора, Telegram не выполняет требования о предупреждении и пресечении преступлений, в том числе террористических актов, которые совершаются на территории России. Также через мессенджер орудую мошенники.
В Роскомнадзоре назвали информацию сенатора исчерпывающей, чем подтвердили введение новых ограничений против мессенджера.
С августа 2025 года против Telegram поэтапно вводились ограничительные меры. Замедлялись аудио- и видеозвонки, а также передача файлов.
