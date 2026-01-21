сегодня в 18:25

Новые ограничения против Telegram вводятся в России

Сенатор Артем Шейкин заявил, что против мессенджера Telegram вводятся новые ограничения. В Роскомнадзоре подтвердили эту информацию, сообщает журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале .

По словам сенатора, Telegram не выполняет требования о предупреждении и пресечении преступлений, в том числе террористических актов, которые совершаются на территории России. Также через мессенджер орудую мошенники.

В Роскомнадзоре назвали информацию сенатора исчерпывающей, чем подтвердили введение новых ограничений против мессенджера.

С августа 2025 года против Telegram поэтапно вводились ограничительные меры. Замедлялись аудио- и видеозвонки, а также передача файлов.

