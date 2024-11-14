Новые объекты социальной инфраструктуры возведут в Ленинском округе

Ленинском городском округе на территории нового ЖК «1-Й Южный», который находится в деревне Тарычево будут возведены пять объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Два общеобразовательных учреждения и три дошкольных организации будут рассчитаны на 4405 мест. Застройщиком данных объектов выступает группа компаний «ФСК», сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«На территории, превышающей 50 гектаров, возводится жилой комплекс комфорт-класса „1-й Южный“. Комплекс включает 14 жилых зданий различной этажности. Здания строятся с использованием индустриальных технологий заводского производства, а первый этаж выполняется монолитным. Проект реализуется поэтапно. На первой стадии будет построена школа, рассчитанная на 1250 учеников. На последующих этапах застройщик возведет еще одну школу с вместимостью 1725 мест», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что в первую очередь будет построен детский сад на 330 мест. Совместно с ним в четвертом квартале 2025 года возведут общеобразовательное учреждение на 1250 мест по мотивам компьютерной игры «Змейка». Все объекты будут находиться в пешей доступности от жилых домов и построены с учетом современных требований. К зданиям обустроят безопасные пешеходные маршруты.

Ранее сообщалось, что реализация комплекса началась весной 2023 года. Новостройка состоит из нескольких многоквартирных корпусов высотой 24-25 этажей с эффектной архитектурной концепцией. В его состав входят 14 корпусов, три детских сада, две школы и поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по строительству воспитательно-образовательного комплекса в Красногорске. По его словам, на тех территориях, где образовался дефицит, власти региона максимально оперативно пытаются строить современные комплексы.



«Прирост школьников в Подмосковье очень заметен — порядка 40 тыс. ежегодно. В этом году мы откроем 39 школ и 34 детских сада. Это и за бюджет, и за внебюджетные источники. Стараемся вести сбалансированное строительство — в микрорайоне должны быть и пункт полиции, и поликлиника, и детсад, и школа», — сказал губернатор.