Новые направления дополнительного образования открыли для юных москвичей

В этом учебном году в московских школах, колледжах и организациях дополнительного образования появились новые кружки и секции. Среди них — космическая инженерия и нейросетевые технологии, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве действуют 130 тыс. кружков и секций, где занимаются около 1,4 млн детей. В изучении новых направлений и дисциплин детям помогают педагоги дополнительного образования, которых в системе московского образования 14,5 тысячи», — отметила Ракова.

По ее словам, власти адаптируются под интересы ребят и современные тренды рынка. В этом учебном году появились новые кружки и секции. Например, в Московском дворце пионеров открылось направление «Современные нейросетевые технологии». Также здесь появился кружок «Основы космической инженерии и дистанционного зондирования Земли».

В центре детского творчества «Свиблово» ребята смогут создать программируемого робота. Также здесь работают кружки «Юный моряк» и «Юный морской пехотинец». Дети узнают больше о корабельном деле, а также посетят занятия по военно-патриотическому воспитанию и поучаствуют морском многоборье.

Изучить цирковое искусство можно в мастерской Юрия Серебренникова. В Доме детского творчества на Таганке ребят научат жонглировать, познакомят с основами акробатики, а также помогут развить гибкость.

Узнать больше о журналистике можно в центре дополнительного образования «Виктория». А для участников клуба путешественников «На Сумском» подготовили 108 занятий, в рамках которых станет возможно совершить виртуальные путешествия и выучить иностранные языки.

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