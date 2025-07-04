Новые музыкальные инструменты поступили в ДМШ № 2 Люберец

Кабинетный акустический рояль и акустическое пианино «Михаил Глинка» поступили в детскую музыкальную школу № 2 городского округа Люберцы в рамках национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Рояль будет использоваться в Камерном зале школы, пианино — в учебном кабинете. Выпускница этого года Дарья Конькова в настоящее время готовится к поступлению в профильное музыкальное учреждение, чтобы дальше продолжить музыкальное образование. Даша одна из первых сыграла на новых инструментах. Звук „Михаила Глинки“ произвёл прекрасное впечатление. Для музыканта красота и утончённость звука инструмента очень важны, это большой стимул для творчества», — отметила директор ДМШ № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.

В рамках нацпроекта «Семья» в школу будут закуплены балалайки, домры, гитары, кларнет, детские ударные инструменты, методические пособия, мебель и оборудование для учебного процесса.

«Наша школа также участвует в национальном проекте „Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской области“. Запланировано оснастить инструментами структурное подразделение ДМШ — ДШИ № 4 (3-е Почтовое отделение, корп. 30). Будут поставлены два акустических рояля и четыре акустические пианино, народные музыкальные инструменты», — заключила Татьяна Матвеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе уделяется большое внимание детским школам искусств.

«Стараемся не только ремонтировать здания, но и приобретать современное оборудование, инструменты, учебные пособия, чтобы талантливые ребята ни в чем не нуждались», — отметил Андрей Воробьев.

В городском округе Люберцы в этом году также будут закуплены новые инструменты в ДШИ № 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.