Новые лесопатрульные комплексы в Подмосковье будут защищать леса от огня

Для нужд лесной охраны Подмосковья закуплены 7 автомобилей на базе полноприводного шасси УАЗ. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Очень важно, что именно в пожароопасный сезон мы закупили патрульные лесопожарные машины, которые еще называются малым лесопатрульным комплексом. Это грузопассажирские автомобили на базе полноприводного шасси, укомплектованный водоподающим оборудованием и емкостью для воды, с возможностью транспортировки расчета или группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Все транспортные средства оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС, благодаря которой можно узнать, где находиться автомобиль и какие задачи выполняет.

Кроме того, ее использование позволяет своевременно увидеть и направить ближайшую группу к месту возгорания для его оперативной ликвидации.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», автопарк в этом году пополнится различными видами специализированной лесопожарной техники.

4 автомобиля закуплены за счет средств федерального бюджета, 3 — за счет бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.