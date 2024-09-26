Новые лавочки установили на территории военного госпиталя в Сергиевом Посаде
Фото - © Администрация Сергиево-Посадский г.о.
Начальник госпиталя обратился к УК «Авангард» с просьбой организовать зону отдыха для бойцов, проходящих лечение. Руководитель управляющей компании Игорь Громыко передал запрос врип главы Сергиево-Посадского городского округа Оксане Владимировне Ерохановой. Сегодня на территории госпиталя было установлено шесть новых лавочек, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Вопрос был решен в течение часа, за что выражаем огромную благодарность Оксане Владимировне. В установке также принимали участие депутат по округу Сергей Карнаухов, а также управляющая компания НКС. Нашими общими усилиями были закуплены лавочки, заказан манипулятор для погрузки и доставка лавочек на Вакцину. Лавочки, отмечу, вечные, антивандальные», — сообщил руководитель УК Игорь Громыко.
Территория у госпиталя приобрела завершенный вид и стала комфортной для отдыха проходящих лечение бойцов.
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