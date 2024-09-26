Новые лавочки установили на территории военного госпиталя в Сергиевом Посаде

Начальник госпиталя обратился к УК «Авангард» с просьбой организовать зону отдыха для бойцов, проходящих лечение. Руководитель управляющей компании Игорь Громыко передал запрос врип главы Сергиево-Посадского городского округа Оксане Владимировне Ерохановой. Сегодня на территории госпиталя было установлено шесть новых лавочек, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вопрос был решен в течение часа, за что выражаем огромную благодарность Оксане Владимировне. В установке также принимали участие депутат по округу Сергей Карнаухов, а также управляющая компания НКС. Нашими общими усилиями были закуплены лавочки, заказан манипулятор для погрузки и доставка лавочек на Вакцину. Лавочки, отмечу, вечные, антивандальные», — сообщил руководитель УК Игорь Громыко.

Территория у госпиталя приобрела завершенный вид и стала комфортной для отдыха проходящих лечение бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.