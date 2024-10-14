Новые лавочки-навигаторы появились в лесах Волоколамского округа

В Волоколамском филиале ГКУ МО «Мособллес» продолжается установка лавочек-навигаторов. В Серединском участковом лесничестве установили лавочку с ориентиром на деревни Соколово и Куколово, в Микулинском участковом лесничестве — на поселок Немки, и еще одну — на село Микулино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лавочки-навигаторы изготавливаются из подручного материала, в основном валежника. На спинку или основание краской или с помощью инструмента наносится направление с указанием ближайших населенных пунктов или садовых товариществ. Лавочки-навигаторы могут послужить не только указателем для заблудившихся в лесу людей, но и местом для отдыха.

«Люди часто теряются в лесу, и такие лавочки-навигаторы для них могут быть очень полезны. Они устанавливаются в местах, где люди либо терялись, либо легко могут заблудиться», — отметила старший участковый лесничий Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Марина Кислицына.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.