Новые экспонаты из зоны СВО появились в школьном музее Котельников

Житель Котельников Владимир Беннер передал очередные экспонаты для музея локальных войн, организованном в котельниковской школе № 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С учениками школы и сотрудниками музея встретилась супруга военнослужащего. Надежда Беннер, с момента ухода ее мужа на фронт, лично возит гуманитарную помощь, а также передает открытки и письма нашим военнослужащим от детей в зону специальной военной операции и в госпитали. Среди артефактов, доставленных с поля боя — сбитые БПЛА, элементы оружия НАТОвского образца, вражеские бронежилет и каска, сухпаек и другие.

В мероприятии принял участие руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Эдуард Дорофеев. По его словам, экспозиция музея из трофеев, привезенных из зоны СВО, позволяет формировать у школьников истинную картину происходящего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

«Мы прекрасно понимаем, насколько важно чтить нашу историю, культуру. Понимали всегда и особенно сейчас. Когда к нам приезжает огромное количество учителей и жителей из Донецкой, из Луганской народных республик. Разговаривая с ними, общаясь, понимаешь насколько важно, чтобы каждый исторический дом, культура доходила до каждого жителя нашей страны», — отметил Воробьев.