Новые детские площадки появились в 7 дворах Балашихи

Семь новых детских площадок ввели в эксплуатацию в Балашихе. Комплексы установили по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Комиссия в составе специалистов из Управления благоустройства, Управления жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «Благоустройство Балашиха» и с участием депутата Совета депутатов, председателя Комитета по архитектуре и градостроительству — Ульяны Кондряковой провела осмотр завершенных детских игровых площадок по следующим адресам:

микрорайон Железнодорожный, Саввинское шоссе, дом № 4к2;

микрорайон Железнодорожный, Саввинское шоссе, дома № 17, 19, 21, 23а, ул. Школьная, дом № 2;

микрорайон Железнодорожный, ул. Юбилейная, дом № 7;

деревня Федурново;

микрорайон Сакраменто, ул. Мещера, дом № 19;

ул. Быковского, дома № 16, 18;

микрорайон Железнодорожный, ул. Пионерская, дома № 14;

К концу 2025 года будут благоустроены 30 площадок для детей в 18 дворах городского округа Балашиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.