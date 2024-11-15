Новые детские и спортивные площадки появились по трем адресам в Лыткарине

В 2024 году в городском округе Лыткарино по губернаторской программе установили 3 новые детские площадки и 1 спортивную по адресам: квартал 3а, дом № 7; квартал 3а, дом № 26; улица Парковая, дом № 9. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы полностью завершили работы по установке детских и спортивных площадок по губернаторской программе на этот год. Каждая из них стоит на ударопоглощающем резиновом покрытии, что делает площадки безопаснее для детей», — сказала заместитель начальника ЖКХ городского округа Лыткарино Ольга Венкова.

Детские площадки оборудованы большим количеством игровых элементов, рассчитанных на детей разных возрастов. Они предназначены для физического и интеллектуального развития малышей.

Рядом с площадками устанавливаются лавочки и урны для удобства родителей и сопровождающих, а для безопасности территорию оборудуют современными системами наружного освещения и камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.