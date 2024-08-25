Новые денежные выплаты получат учителя в Солнечногорске

Учителя истории, обществознания и иностранного языка получат 20 тысяч рублей на оплату жилья, сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков в своих соцсетях.

Предложение поддержали на очередном Совете депутатов. Решение вступает в силу с 1 сентября.

Главное условие предоставления компенсации — отсутствие жилого помещения на территории городского округа Солнечногорск.

— Дополнительные меры поддержки позволят привлечь в наш округ учителей-предметников, по которым наблюдается дефицит. По прогнозу компенсация на оплату жилья затронет 25 педагогов: 16 учителей иностранного языка и 9 учителей истории и обществознания, — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На территории Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии и химии уже получают выплаты в размере 20 000 рублей в качестве компенсации на жильё. На данный момент в округе 47 педагогов получают из областного бюджета ежемесячную денежную выплату.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что учителя и медики стали первыми получателями социальной ипотеки в 2024 году. В конце мая сертификаты получили врачи, а теперь и педагоги.

«Сегодня мы вручили сертификаты 30 учителям, а всего в этом году — 73. С 2016-го, когда мы запустили программу соципотеки, своим жильем обзавелись уже почти 600 педагогов. А если брать все профессии, то улучшить жилищные условия программа помогла уже более 3000 человек», — заявил Воробьев.

