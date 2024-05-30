Новые автомобили передали судебным приставам Московской области

Церемония прошла на площади перед зданием администрации Красногорска.

Ключи от шести транспортных средств были переданы сотрудникам Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Московской области. Это два автобуса, два автомобиля УАЗ «Патриот» и две легковых машины «Лада Веста».

Новые автомобили помогут судебным приставам более эффективно выполнять свою работу. Они смогут быстрее реагировать на ситуации, связанные с выдворением незаконных мигрантов.

«Ваша работа крайне важна для обеспечения безопасности нашего региона. Пусть эти машины станут надежными помощниками в выполнении ваших задач. Желаю вам удачи, крепкого здоровья и успехов в службе!» — сказал руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

Медия, текст, фото — Артем Мишуков