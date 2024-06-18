Новые арт-объекты появились в парке «Липовая роща» в Красногорске

В городском округе Красногорск активно ведутся работы по приведению в порядок парка «Липовая роща». Благоустройство данной территории было начато в 2021 году, сообщила пресс-служба администрации оркга.

«Обязательно будем уделять повышенное внимание развитию и благоустройству всех наших парков, опираясь на мнение и пожелания жителей. И наряду с современными пространствами, отдаем приоритет исторической составляющей, определяя задачу воссоздать часть локаций, которые когда-то украшали наш округ, подчеркивали уникальность эпохи и ее людей», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

В данный момент провели дооснащение территории парковыми элементами: разместили павильон для кафе и проката — фасады сделали из дерева натурального оттенка, так, чтобы они создавали единый ансамбль с уже установленными здесь деревянными беседками для отдыха и мостами. В парке также появились фигуры из бетона — декоративные шишки и желуди.

С 2021 года сделано уже многое: создана инфраструктура для катающихся велосипедистов, появились комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, занятий спортом и детских игр.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.