Новую зону отдыха благоустроили возле пруда в лесопарке «Дубки» Подольска

В Подольске завершили благоустройство территории лесопарка «Дубки». В рамках программы губернатора Московской области «Парки в лесу» благоустроили основную часть зоны отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обустроили спортивно-оздоровительные площадки и детскую зону, где установили оборудование для игр и малые архитектурные формы. Благоустроили зону для тихого отдыха у пруда. Проложили пешеходные дорожки из экологичных материалов, сделали освещение.

В ходе работ старались максимально сохранить экосистему и минимально вмешивались в природу.

Ранее «Подольская теплосеть» и работники реабилитационного центра «Кораблик» провели субботник в лесопарке «Дубки». Сотрудники муниципального предприятия собрались на природе, чтобы сделать популярное место отдыха подольчан чистым и красивым. Медики собрали смет, а также пересадили туи на территории реабилитационного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.