Новую трассу для «Гонок на выживание» построят в Ленинском округе

В Видном подвели итоги 14-го сезона соревнований по автоспорту «Гонки на выживание». Победителям и призерам открытого Чемпионата Ленинского городского округа вручили награды в администрации муниципалитета и рассказали о строительстве новой гоночной трассы. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.

«Ленинский округ всегда славился своими традициями в экстремальных и технических видах спорта. Мы будем продолжать держать планку на высоте. Спасибо нашим верным болельщикам. Полюбившийся жителям и гостям округа вид спорта в этом году собрал свыше 5 тысяч зрителей», — приводятся в сообщении слова председателя Совета депутатов Ленинского округа Станислава Радченко.

Сообщается, что победителем в личном зачете в 2024 году стал Александр Протопопов. Всего в Чемпионате приняли участие 24 спортсмена из Москвы, Ленинского округа и других муниципалитетов Подмосковья.

Большая часть заездов традиционно была организована на трассе «Казачий дозор» в деревне Горки, несколько этапов прошли в других городах. По техническим причинам в следующем году трасса в Горках будет закрыта, а соревнования перенесут в другую локацию. Для этого вблизи села Молоково в Ленинском округе уже выделен участок земли для строительства новой трассы.

«Это очень удобная локация. Рельеф позволяет накатать именно ту трассу, которую мы будем считать наиболее оптимальной. По словам самих спортсменов, смена места делает соревнования более конкурентными и зрелищными», — сказал Станислав Радченко.

В ходе мероприятия также поблагодарили людей, помогавших в проведении гонок — спонсоров, волонтеров и организаторов.

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