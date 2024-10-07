Новую стиральную машину подарили супруге участника СВО из Красногорска

Новую автоматическую стиральную машину и подарки от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова передала супруге участника СВО первый заместитель руководителя муниципалитета Наталья Тимошина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Семья Каплан воспитывает двоих детей, отец работал тренером по плаванию в спортивно-оздоровительном комплексе «Зоркий», был мобилизован два года назад, а в конце сентября этого года командир танка Станислав Каплан получил тяжелое ранение, перенес уже несколько операций и пока остается в госпитале.

«Сейчас муж чувствует себя уже хорошо, все операции сделаны, потихоньку восстанавливается, домой еще не скоро, еще протезирование надо будет пройти, и обучаться, как им пользоваться. После планирует вернуться в бассейн, тренировать детей. Все будет зависеть, как пройдет реабилитация», — поделилась супруга участника СВО Наталья Каплан.

Наталья Сергеевна и начальник Управления по физической культуре и спорту Алу Бочкаев пообщались с супругой защитника Отечества и заверили ее в готовности администрации округа продолжать оказывать всю необходимую поддержку как с реабилитацией, так и с другими возникающими вопросами.

Наталья и Станислав Каплан женаты уже 7 лет, они познакомились в Московском педагогическом колледже, где оба учились. Главным приоритетом для молодой семьи на данный момент является восстановление здоровья Станислава.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.