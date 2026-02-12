Новую систему оценки эффективности власти представили на конгрессе госуправления

Представители регионов, научного и экспертного сообществ выступили с инициативой превратить систему оценки работы властей в действенный управленческий механизм, отказавшись от подхода, сводящего ее к формальной отчетности. Инициативу озвучили в рамках первого Международного конгресса государственного управления, организованного Президентской академией при содействии Правительства и Администрации Президента, а также при участии Фонда Росконгресс.

Референт Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Андрей Демин подробно остановился на действующей системе оценки, где ключевую роль играет мнение граждан.

«В указе предусмотрен 21 параметр оценки эффективности. Пять из них являются социологическими, субъективными показателями — но именно они сегодня формируют почти половину общей оценки. Там, где мы можем напрямую апеллировать к общественному мнению и получить наиболее справедливую оценку, мы стараемся измерять эффективность именно через то, что говорят нам сами люди», — отметил он.

При этом уровень доверия населения был выделен как один из центральных критериев.

«Доверие к власти — это не только вопрос отношения к Президенту или высшему должностному лицу. Это комплексная оценка управленческих команд и эффективности реализации национальных целей на региональном уровне. Фактически речь идет о прямой общественной оценке того, как власть работает в ключевых сферах жизни», — добавил Демин.

Модератор сессии, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец обозначила насущный вызов: необходимость переориентировать оценочную систему с простого подсчета данных на принятие взвешенных решений.

«Сегодня есть большое количество индексов, рейтингов и показателей. Но главный вопрос — работают ли они как инструмент управления или остаются системой отчетности. Нам важно перейти от логики „посчитать и отчитаться“ к логике „измерить, понять и изменить“. Эффективность власти должна оцениваться не только цифрами, но и тем, как эти цифры отражаются на доверии людей и качестве их жизни», — сказала Аблец.

Глава Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов указал, что социологические исследования способны не просто предоставлять статистику, а вскрывать глубинные управленческие диспропорции.

«Мы регулярно измеряем не только информированность и узнаваемость, но и отношения — доверие, чувство сопричастности. Это позволяет увидеть, где формальное KPI по коммуникации выполняется, а где для людей все выглядит иначе», — отметил он.

Исполнительный директор исследовательского холдинга «Ромир» Инна Караева предложла использовать лонгитюдные исследования для прогнозирования социальных рисков и своевременного реагирования.

Использование лонгитюда — это в первую очередь выявление причинно-следственных механизмов формирования социальных рисков. Мы говорим о гражданах и их семьях и можем проводить раннюю диагностику и прогнозирование социальных тенденций: видеть, на чем люди начинают экономить, как меняется структура их потребительской корзины, как трансформируется поведение. Комплексный подход позволяет точечно понимать своего гражданина и в разрезе регионального развития», — подчеркнула Караева.

Опытом Сахалинской области в этой сфере поделилась министр государственного управления региона Юлия Главинская, представив цифровую модель декомпозиции целей.

«Мы декомпозируем показатели от руководителя органа власти — к заместителю, структурному подразделению и конкретному государственному гражданскому служащему. И это реализовано не на бумаге — система цифровая», — рассказала Главинская.

Она уточнила, что благодаря автоматизации процессов уровень достижения показателей в регионе превышает общероссийские KPI, и эти результаты непосредственно влияют на материальное стимулирование сотрудников.

Директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов рассказал о наработках муниципалитетов, подчеркнув, что рейтинги должны служить драйвером развития.

«Наш рейтинг носит экономическую, инвестиционную рамку и обслуживает именно эти цели. Это не просто сравнение территорий, а управленческий инструмент», — заявил Скворцов.

В свою очередь, профессор Высшей школы современных социальных наук МГУ Александр Гребенюк акцентировал сложности трактовки статистических данных.

«Нельзя просто озвучивать цифры без контекста. От интерпретации зависит, какие выводы будут сделаны», — резюмировал Гребенюк.

Участники дискуссии пришли к единому мнению: эффективная система оценки должна интегрировать статистические данные, социологические замеры и обратную связь от населения. Ключевой задачей сегодня является переориентация накопленных массивов информации в инструмент превентивного управления, позволяющий заблаговременно выявлять угрозы, укреплять доверие к власти и повышать качество принимаемых решений.