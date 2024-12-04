Новую школу вместо перегруженной старой возведут в округе Подмосковья

Строительство школы на 550 мест запланировано в с. Перхушково Одинцовского округа. Для этого в муниципальную собственность был безвозмездно передан земельный участок площадью 1,5 га, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В настоящее время в селе Перхушково действует одноэтажная школа, в следующем году ей исполнится 115 лет. Учреждение рассчитано на 150 учеников, здесь учатся школьники, приезжающие из села Юдино, деревень Крюково и Трубачеевка.

В связи с тем, что школа перегружена, а также в ней нет актового и спортивного залов и специальных кабинетов для физики, химии, информатики, администрацией округа принято решение о строительстве новой школы. Именно для этих целей и передан земельный участок из федеральной собственности на безвозмездной основе.

В этом году ведомством также было передано 5,85 га федеральных земель в собственность городского округа Люберцы для строительства новой школы на 1 500 мест и детского сада на 200 мест, которые планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.