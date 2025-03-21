Новую образовательную среду создают для учащихся московской «Школы Бибирево»

Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 16:58

В столице создают новую образовательную среду для учащихся столичной «Школы Бибирево». Это одно из 51 учебных учреждений такого типа, в котором организована масштабная модернизация, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках модернизации произведут обновление внешней обшивки здания, инженерных систем. Установят двери, окна. Сделают внутреннюю отделку. Также поставят новые предметы мебели и другое оборудование.

В рамках программы «Моя школа» в учебном учреждении появятся кабинеты с современным дизайном. Будут использоваться прозрачные двери.

Еще сделают пространство с раздвижными перегородками. Также заработает медиатека. Там появятся места для проведения индивидуальных занятий и групповых уроков.

Помимо этого, заработают новые залы для занятий спортом, гимнастикой. Появятся зона отдыха и обеденный зал.

На территории рядом с учебным учреждением будут расположены дорожки для занятий бегом, площадки для совершения прыжков в длину. Заработает площадка для игры в баскетбол, мини-футбол, а также ГТО и настольного тенниса.

Школьники получат возможность подробно изучать биологию, математику, иностранные языки и физику. Будут и дальше реализовываться проекты «Кадетский класс», «Математическая вертикаль». Заработает «Предпринимательский класс».

Еще дети смогут отправиться на секции по шахматам, программированию, робототехнике и другим. Современная школа начнет работать с 1 сентября 2025 года.