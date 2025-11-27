сегодня в 17:03

Новую контейнерную площадку оборудовали на улице Садовой в Снегирях

На улице Садовой в поселке городского типа Снегири завершена модернизация контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба городского округа Истра.

Работы провели в рамках программы по благоустройству мест накопления отходов.

В ходе реконструкции подрядчики выполнили комплекс работ: устроили твердое основание площадки, установили ограждения и разместили новые контейнеры.

Эта площадка была выбрана для модернизации в первую очередь, поскольку здесь регулярно возникали стихийные навалы мусора. Обновление объекта призвано решить данную проблему и повысить чистоту в населенном пункте.

Модернизация площадки в Снегирях — часть масштабной программы, которая реализуется на территории всего муниципального округа Истра. Всего с октября 2024 года в округе уже было обновлено 58 мест накопления отходов. Современные и благоустроенные площадки появились в различных населенных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.