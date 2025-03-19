Новую электроплиту подарили бывшей жительнице блокадного Ленинграда в Видном

«Наши предприниматели оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим блокадникам и малолетним узникам концлагерей. Важно, что наши герои получают в подарок именно то, что им больше всего необходимо для удобной повседневной жизни. Обычно это предметы мебели или бытовая техника. Это самое меньшее, что мы можем сделать для этих бесстрашных людей, на чью долю выпали такие испытания», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Великая Отечественная война застала Наталью Алексеевну трехлетней девочкой. Вместе с семьей она проживала в Ленинграде, и, несмотря на возраст, очень хорошо помнит тяжелые события блокадного детства.

«В сутки нам выдавали по 125 граммов хлеба. Муки тогда не было, поэтому хлеб пекли из лебеды с добавлением гороха. Еще помню, однажды был налет, разбомбили все соседние дома, а в наш не попало, поэтому мы остались живы. Я часто рассказываю об этом своим внукам и правнукам, чтобы молодые поколения понимали, что такое блокада», — рассказывает Наталья Алексеевна Минаева.

В Видное ветеран вместе с мужем и дочерьми переехала в 1978 году. Сейчас в большой семье Натальи Манаевой также есть два внука и подрастают два правнука.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.