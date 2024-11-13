Новую детскую площадку построили в Ленинском округе

«Жители деревни Спасские Выселки давно мечтали о создании благоустроенного пространства, где они могли бы проводить время с детьми. На площадке появились все необходимые игровые элементы, которые были полностью обновлены, а также установлен турник и теннисный стол. МБУ „Благоустройство“ было непосредственным заказчиком данных работ и благодаря включению детской площадки в план благоустройства. Уже сейчас она радует юных жителей деревни и их родителей», — приводятся в сообщении слова директора МБУ «Благоустройство» Дмитрия Черкасова.

В пресс-службе рассказали, что детскую игровую площадку установили с учетом современных требований к безопасности и оснащению. Здесь можно поиграть в песочном дворике, который изготовлен из влагостойкой фанеры, покачаться на разного вида качелях, а также, поиграть в настольный теннис и позаниматься на турниках. Кроме того, на детской площадке установили скамейки и урны.

«Небольшой объект благоустройства, яркий и функциональный, есть все для комфортного пребывания. В деревне появилась удобная локация для общих сборов, размещения звукового оборудования, возможность проведения праздничных мероприятий», — добавила начальник территориального отдела «Булатниковское» Ирина Дубровская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.