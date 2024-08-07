Новую детскую площадку по программе губернатора установили в Видном

В Ленинском городском округе завершено строительство детской игровой зоны у дома № 83 на Школьной улице. Ее возведение осуществлено в рамках программы, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщила пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

«В 2024 году исполнится 11 лет с начала программы губернатора Андрея Воробьева, направленной на создание крупных детских игровых зон. За это время в Ленинском округе было построено уже двенадцать таких многофункциональных площадок в Видном, Развилке, Слободе, Мильково, Горках, Большом Саврасово и поселке Володарского. Таким образом, в нашем округе ежегодно появляются новые места для детских игр и их развития», — сообщил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Площадки, возводимые в рамках губернаторской программы, отличаются своими размерами и разнообразием игровых элементов. Площадка на Школьной улице в Видном занимает 300 квадратных метров и оформлена в тематике «Сказочный лес».

«Игровая зона у дома № 83 на Школьной улице оснащена современным безопасным покрытием из резины и различными игровыми элементами. Также установлены скамейки, урны, освещение, металлическое ограждение и видеокамеры системы „Безопасный регион“», — пояснила заместитель главы округа Татьяна Калямина.

В рамках губернаторской программы планируется установить еще один игровой комплекс в деревне Тарычево около футбольного поля. Площадка, оформленная в тематике «Город», займет 450 квадратных метров. Работы в Тарычево планируют завершить до конца октября 2024 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.