Новую детскую площадку открыли в Сергиевом Посаде

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» и губернаторской программы «Модернизация детских игровых площадок» в поселке Реммаш Сергиево-Посадского городского округа была оборудована новая детская площадка площадью 450 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также на территории Сергиево-Посадского городского округа идет строительство еще двух игровых зон для детей — в деревне Афанасово и в городе Хотьково. Работы завершатся в октябре это года.

Программа «Формирование комфортной городской среды» направлена на создание комфортных условий для проживания и развития городской среды. Проект также предусматривает меры поддержки молодых семей, малообеспеченных граждан, ветеранов и других социально уязвимых групп, а также модернизацию и реконструкцию жилищного фонда.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.