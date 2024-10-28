Новую детскую площадку открыли в поселке Быково Подольска

В поселке Быково округа Подольск состоялось торжественное открытие новой детской площадки со всем необходимым для активного и безопасного отдыха детей. Установили качели, качалку на пружине, балансир, а также игровой комплекс. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Родителям, сопровождающим малышей, тоже есть где разместиться — предусмотрены лавочки для отдыха.

Первыми посетителями новой площадки стали дети и их родители из ближайших домов. Среди них была воспитатель Людмила Трушина с детьми.

«Мы очень рады появлению новой площадки. И мои дети, и мой племянник обязательно будут здесь играть. Старшему сыну Егору уже 13, будет приводить сюда сестричку Полину, ей 7», — сказала Трушина.

Ранее состоялось открытие детских игровых площадок в деревнях Агафоново и Холопово. Каждая из них площадью 200 кв. м и оснащена, помимо игрового, также гимнастическим комплексом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.