Новую детскую игровую площадку открыли в деревне Ботово округа Черноголовка

В среду состоялось праздничное открытие площадки в деревне Ботово на Восточной улице. Сотрудники культурно-досугового центра «Гамма» приготовили для детворы в развлекательную программу. А глава округа Черноголовка Роман Хожаинов поздравил ребят с новой площадкой и угостил всех сладкими сюрпризами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новая площадка установлена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Площадка оснащена специальным покрытием, защищающим детей от травм, и оборудована разнообразными игровыми элементами. На площадке установлены игровой и спортивные комплексы, качалка на пружине, двойные качели и качели-балансир. Детское оборудование рассчитано для детей от 3 до 12 лет.

На территории уже работает система видеонаблюдения, подключенная к «Безопасному региону», к концу октября установят новую систему освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.