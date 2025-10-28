Новую автомобильную дорогу сделали в Подольске к участкам многодетных семей

Новую автомобильную дорогу проложили в деревне Никулино Подольска. Работы на подъездной автомобильной дороге к участкам многодетных семей протяженностью 1,65 км и площадью 6 795 кв. м подошли к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На дороге укрепили откосы и сделали укладку основания из песка и щебня, уплотнили нее катками.

Новая дорога существенно повысит качество жизни, упростит доступ к жилым территориям, облегчит подъезд спецтехники и транспортных средств. Также создаст комфортные условия для ежедневного передвижения.

«Теперь подъехать к участкам можно будет в любое время года. Уже запланировали, что на следующий год сделаем еще 6 км дорог в деревне Матвеевское. Ранее там проложили 3 подъездных пути к участкам многодетных подольчан», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

