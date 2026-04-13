Новосибирец искупался в луже в Тимирязевском сквере

Житель Новосибирска устроил импровизированное купание в большой луже в Тимирязевском сквере, которая образуется там каждую весну. По словам горожанина, вода не уходит до начала лета, сообщает Om1 Новосибирск .

Весеннее потепление привело к подтоплениям на улицах Новосибирска. Из-за активного таяния снега на дорогах и тротуарах появились глубокие лужи, которые осложняют движение транспорта и пешеходов. У железнодорожных переездов жители даже сооружают переправы из деревянных поддонов.

На фоне жалоб на затопленные дворы один из горожан решил обыграть ситуацию. В Тимирязевском сквере он искупался в крупной луже и поделился впечатлениями.

«Зачем ехать на Бали, когда Новосибирск стал одной сплошной лужей. Вот я и решил искупаться, далеко не мотаясь. Виды шикарные, правда вода холодновата», — рассказал читатель Николай.

Мужчина отметил, что вода в этом месте скапливается каждый год и держится с весны до начала лета. По его словам, взрослые обычно обходят лужу стороной, а дети часто заходят в нее играть.

«Погода холодная была, а так, чем вам не Бали? В следующий раз попробую порыбачить там, вдруг в луже уже караси завелись», — добавил собеседник издания.

В мэрии напоминают, что о подтоплениях можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону (383) 218–00–51.

