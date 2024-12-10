«Новогодний калейдоскоп» в библиотеках Лобни

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Гости мероприятия приняли участие в творческом мастер-классе — создали яркую открытку «Новогодний кот». Занятие провела педагог дополнительного образования Юлия Зайцева.

Встреча закончилась фотосессией и беседой за чашкой чая.

В читальном зале библиотеки микрорайона «Депо» состоялся кулинарный мастер-класс «Новогодние пряники».

Юные читатели и их родители приняли участие в создании вкусных новогодних угощений.

Матер-класс провела педагог дополнительного образования, технолог Нина Королева. Участники создали своими руками замечательные сладости, пряники — елочки.

Ребята написали письма Деду Морозу, описали свои хорошие поступки и попросили подарки.

В Луговской библиотеке на очередном занятии «Мастерилки» юные гости сделали елочные игрушки, после чего написали письма Деду Морозу. Ответы на ранее написанные письма получили 47 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.