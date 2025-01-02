Новогодний бал собрал любителей исторических танцев в Ступине
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В Ступине Московской области прошел новогодний бал «Зима в Подмосковье», который собрал людей, увлеченных историческими танцами, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В Ступино за новогодней атмосферой приехали гости из Москвы, Тулы, Рязани и городов Подмосковья.
Танцевальная программа состояла из трех отделений. Дамы и кавалеры исполнили вальсы, кадрили, мазурки. Участники бала отправляли новогодние открытки с поздравлениями, играли в бальные игры.
Прозвучало много классических и современных композиций, в том числе и в живом исполнении.
«Время требует объединения и сплоченности. Радует, что к нам съезжаются гости из разных городов. Бал заряжает энергией, сплачивает участников», — сказала директор дома культуры «Металлург» Ирина Ухабова.
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