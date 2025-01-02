Новогодний бал собрал любителей исторических танцев в Ступине

В Подмосковье танцевали вальсы и кадрили на новогоднем балу

В Ступине Московской области прошел новогодний бал «Зима в Подмосковье», который собрал людей, увлеченных историческими танцами, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Ступино за новогодней атмосферой приехали гости из Москвы, Тулы, Рязани и городов Подмосковья.

Танцевальная программа состояла из трех отделений. Дамы и кавалеры исполнили вальсы, кадрили, мазурки. Участники бала отправляли новогодние открытки с поздравлениями, играли в бальные игры.

Прозвучало много классических и современных композиций, в том числе и в живом исполнении.

«Время требует объединения и сплоченности. Радует, что к нам съезжаются гости из разных городов. Бал заряжает энергией, сплачивает участников», — сказала директор дома культуры «Металлург» Ирина Ухабова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.