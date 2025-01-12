Новогодний бал-карнавал для участников «Активного долголетия» прошел в Орехово-Зуеве

«Мы сами делаем свое настроение, сами делаем жизнь нашу более интересной. Поэтому все, кто сегодня сюда пришел, я думаю, что они нисколько не пожалели, потому что действительно заряд настроения — это важно на Новый год», — сказала директор КЦСОиР «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, хоровод вокруг красавицы-елки, конкурс на лучший костюм — ведь фантазия у гостей оказалась бурная. Оригинальные идеи, необычные образы, активные долголеты с удовольствием вспомнили свое детство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.