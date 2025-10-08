Новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за много лет

Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что новогодние выходные в 2026 году станут самыми длительными за многие годы, сообщает ТАСС .

«Кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — отметил он.

Последним рабочим днем в этом году будет вторник, 30 декабря. Согласно постановлению кабмина, 31 декабря граждане РФ будут отдыхать из-за переноса выходного с воскресенья, 5 января.

В ноябре из 30 календарных дней 19 будут рабочими, 11 — выходными. При этом из-за переноса выходного дня рабочая неделя в начале ноября будет короткой — три дня.