Новогодние световые композиции установили на автомобильных перекрестках Истры

В подмосковном муниципальном округе Истра уже в полном разгаре идет активная и красочная подготовка к встрече долгожданного Нового 2026 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Волшебное новогоднее настроение здесь создается не только в центральных парках и уютных скверах, но и проявляется в самых, казалось бы, неожиданных и проходных точках городского пространства — как, например, на оживленных автомобильных круговых перекрестках, которые преображаются в настоящие световые арт-объекты.

По сложившейся традиции, в Павловской Слободе сразу на 4-х «кругах» появились тематические световые композиции, причем каждая их них уникальна и создает особую предновогоднюю атмосферу. Также праздничные световые композиции на «кольце» в Давыдовском и на круговом движении при въезде в жилой комплекс «Малая Истра».

Можно с уверенностью сказать, что зима в Истре в этом году начинается с искрящегося света, творчества и всеобщего ожидания чуда, которое буквально витает в морозном воздухе.

