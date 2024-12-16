Новогодние огни зажглись на елке в селе Семеновское

На интерактивном представлении «Ежкины проделки» юные гости праздника выполнили все задания, чтобы зажечь огни на новогодней ели. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Вместе с заводными Бабками Ежками и Снегурочкой дети и взрослые погрузились в атмосферу новогоднего чуда. Участники праздника отгадывали загадки, пели песни и водили хороводы.

После представления сельчане могли сфотографироваться со сказочными героями.

«Очень красивая елка, ярко горят огни. Из окна моего дома видно — это поднимает настроение. Замечательно, что и в нашем сквере появилось освещение, теперь можно спокойно и в вечернее время гулять», — поделилась жительница села Татьяна.

Желающие могли принять участие в «Маскараде Бабок-Ежек». Самый креативный участник получил подарок.

Новогоднее представление прошло в сквере села. По программе инициативного бюджетирования, при поддержке депутата регионального парламента Александра Наумова на территории общественного пространства установили освещение. Весной сквер примет участие в конкурсе на благоустройство территории по данной программе.

Череда праздничных мероприятий в рамках проекта «Зима в Подмосковье» продолжается. 16 декабря состоится зажжение огней на главной елке округа. В поселке Михнево зажжение огней на елке состоится на территории МОВИР 25 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.