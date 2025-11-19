Новогодние мечты детей в ЯНАО исполнит «Елка желаний»

На Ямале дан старт Всероссийской акции «Елка желаний». Каждый год к ней подключаются президент страны, министры, региональные власти, депутаты и рядовые граждане, готовые творить добрые дела, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

«Акция пройдет в двух форматах: офлайн и онлайн. <…> В „Елке желаний“ могут принять участие дети военнослужащих, ребята с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, дети-сироты, а также жители новых регионов в возрасте от трех до 17 лет», — пояснили в пресс-службе главы округа.

В рамках офлайн-формата елки с детскими мечтами будут размещаться в офисах компаний-партнеров и во время проведения масштабных мероприятий. Желающим принять участие в акции онлайн необходимо до 20 декабря зарегистрироваться на сайте в качестве мечтателя или выбрать желание для исполнения. До 28 февраля необходимо определить ребенка, чью мечту предстоит воплотить в реальность. Исполнить желание нужно будет до конца мая.

Дети могут загадать что-то материальное — книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, предметы одежды. К нематериальным подаркам относят поездки, участие в мероприятии или знакомство с известным человеком. Существует и третья категория — подарок-сюрприз. В этом случае даритель сам решает, чем порадовать ребенка. Акция «Елка желаний» проводится по всей России с 2018 года.

