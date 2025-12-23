сегодня в 06:53

Новогодние фестивали состоятся в Истре и Дедовске

В преддверии Нового года в двух городах м. о. Истра развернутся большие праздничные фестивали. Гостей ждут ярмарки ремесленников и фермеров, развлекательные программы и море подарков от отечественных производителей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На улице Урицкого, 1 в Истре с 26 по 30 декабря будет работать фестиваль с названием «Новогодний». Его главная особенность — камерная, почти семейная атмосфера и акцент на народное творчество.

На фестивале соберутся 13 рукодельниц, фермеры и предприниматели. Гости смогут найти:

Традиционные товары: чувашские валенки и оренбургские платки, домашний текстиль (новогодние скатерти, салфетки), вязаные шапки, шали и рукавицы.

Авторские изделия: деревянные игрушки и поделки из бересты.

Деликатесы: продукты из Чувашии и Архангельской области (ягоды, грибы), мед, пряности, крафтовые продукты по авторским рецептам и рыбные деликатесы.

Каждый день на площадке будут проходить викторины и игры для детей и взрослых. Кульминацией праздника станет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Еще один фестиваль «Новогодний подарок» пройдет в Дедовске (ул. Гагарина, 14) с 22 по 28 декабря. Гости ощутят атмосферу праздника: вход будет украшен надувными трехметровыми фигурами Деда Мороза и Снеговиков, искусственными елями и гирляндами.

Ассортимент здесь поражает разнообразием — от гастрономии до зимней одежды:

Гастрономия: тамбовские деликатесы, луховицкие соленья, дары Камчатки (рыба, икра), мед, медовуха, а также экзотические фрукты к столу — мандарины, ананасы, гранаты.

Товары народного творчества: чувашские валенки и варежки, изделия из монгольской шерсти, детские деревянные игрушки.

Подарки и одежда: новогодние костюмы, корпоративная и праздничная одежда, кожгалантерея, теплые шубки, шапки и сапожки, а также домашний текстиль от производителей из Тамбова, Белгорода и Иваново.

Украшения: елочные игрушки и гобелены с новогодней символикой.

На входе будет работать детский тир «Достань шар», а для всех желающих организуют уютную зону с самоваром, горячим чаем и баранками.

Оба фестиваля — отличный шанс купить уникальные подарки с душой и зарядиться по-настоящему праздничным настроением.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.