Новогодние фестивали состоятся в Истре и Дедовске
Фото - © Пресс-служба администрации м.о. Истра
В преддверии Нового года в двух городах м. о. Истра развернутся большие праздничные фестивали. Гостей ждут ярмарки ремесленников и фермеров, развлекательные программы и море подарков от отечественных производителей, сообщили в пресс-службе местной администрации.
На улице Урицкого, 1 в Истре с 26 по 30 декабря будет работать фестиваль с названием «Новогодний». Его главная особенность — камерная, почти семейная атмосфера и акцент на народное творчество.
На фестивале соберутся 13 рукодельниц, фермеры и предприниматели. Гости смогут найти:
Традиционные товары: чувашские валенки и оренбургские платки, домашний текстиль (новогодние скатерти, салфетки), вязаные шапки, шали и рукавицы.
Авторские изделия: деревянные игрушки и поделки из бересты.
Деликатесы: продукты из Чувашии и Архангельской области (ягоды, грибы), мед, пряности, крафтовые продукты по авторским рецептам и рыбные деликатесы.
Каждый день на площадке будут проходить викторины и игры для детей и взрослых. Кульминацией праздника станет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Еще один фестиваль «Новогодний подарок» пройдет в Дедовске (ул. Гагарина, 14) с 22 по 28 декабря. Гости ощутят атмосферу праздника: вход будет украшен надувными трехметровыми фигурами Деда Мороза и Снеговиков, искусственными елями и гирляндами.
Ассортимент здесь поражает разнообразием — от гастрономии до зимней одежды:
Гастрономия: тамбовские деликатесы, луховицкие соленья, дары Камчатки (рыба, икра), мед, медовуха, а также экзотические фрукты к столу — мандарины, ананасы, гранаты.
Товары народного творчества: чувашские валенки и варежки, изделия из монгольской шерсти, детские деревянные игрушки.
Подарки и одежда: новогодние костюмы, корпоративная и праздничная одежда, кожгалантерея, теплые шубки, шапки и сапожки, а также домашний текстиль от производителей из Тамбова, Белгорода и Иваново.
Украшения: елочные игрушки и гобелены с новогодней символикой.
На входе будет работать детский тир «Достань шар», а для всех желающих организуют уютную зону с самоваром, горячим чаем и баранками.
Оба фестиваля — отличный шанс купить уникальные подарки с душой и зарядиться по-настоящему праздничным настроением.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.
«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.