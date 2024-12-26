Новогоднее меню подготовили для кузбасских заключенных

На новогодние праздники 2025 года для заключенных разработали разнообразное меню. По информации, предоставленной ГУФСИН Кузбасса, праздничное угощение для отбывающих срок запланировано на 31 декабря 2024 года, а также на 1 и 7 января 2025 года, сообщает Сiбдепо .

В эти даты в исправительных учреждениях и СИЗО ГУФСИН Кузбасса заключенные будут обедать котлетами, тефтелями, рыбными зразами с картофельным гарниром, а также винегретом и маринадом из свеклы или моркови. В канун Нового года, 31 декабря, на ужин они получат мясное жаркое с говядиной или свининой либо татарское азу с картошкой, а также салат из свежих или приготовленных овощей.

1 января на обед заключенным предложат пельмени, манты и вареники с мясом и капустой. Ужин будет включать запеченную с овощами рыбу и крупяной гарнир или соленую сельдь с репчатым луком и картошкой, а также салат из свежих и вареных овощей и овощной маринад. На Рождество на обед им подадут плов с говядиной, салат и овощной маринад, а на ужин — закрытый пирог с рыбой и овощами вместе с винегретом.

«Ассортимент и количество продуктов, имеющихся на складах учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу, позволяют организовать приготовление разнообразных блюд в соответствии с нормами питания», — добавили в ГУФСИН Кузбасса.