Новогоднее дерево высотой 26 метров доставят в Москву из Рузы

Вековую ель для Кремля спилят в Подмосковье

Главную новогоднюю ель страны, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, спилят в Рузском муниципальном округе Подмосковья.

Дерево отправится в столицу 10 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление делами президента РФ.

На подготовку и упаковку вековой ели потребуется два дня. По данным управления, высота дерева составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей достигает 11 метров. Для ее транспортировки будет использован специальный автопоезд.

В Управделами президента заверили, что украшение ели будет полностью завершено к 25 декабря.

Традиция устанавливать живую новогоднюю ель на Соборной площади Кремля существует с 1996 года. Лишь в период с 2001 по 2005 год из-за экстремальных морозов, препятствовавших заготовке и перевозке, ее временно заменяли на искусственную.

